Центр польского образования поможет осуществить мечту об учебе в известном вузе и дальнейшей интересной и стремительной карьере

Не секрет, что работодатели проявляют большее доверие к дипломам европейских вузов, но образование в столицах стран Евросоюза недоступно для большинства украинцев из-за высокой стоимости. Прекрасным альтернативным вариантом станет получение высшего образования в Польше. Это страна, которая входит в большую «европейскую семью», но цены на обучение в стране и на потребительские товары намного ниже, чем, например, в Лондоне. Польский язык очень похож на украинский, страны имеют тесные исторические связи, это поможет лучше адаптироваться студентам в чужом государстве. Немаловажным плюсом является и безвизовый режим между Украиной и Польшей. Если ваши дети в скором времени заканчивают школу, вы думаете об их дальнейшем будущем, обратитесь в компанию UP-STUDY. Центр польского образования поможет осуществить мечту об учебе в известном вузе и дальнейшей интересной и стремительной карьере.

Зайдя на официальный сайт центра обучения в Польше Up-study.net/ru/, вы узнаете больше о преимуществах компании:

наличие 28 офисов на Украине — официальных представительств рейтинговых университетов и институтов Польши;

права приемной комиссии с правом первоочередного приема;

гарантированное поступление для студентов UP-STUDY (при определенном балле аттестата);

на момент поступления необязательно владеть польским языком и иметь аттестат об окончании среднего образования;

возможность обучаться в лучших университетах страны по более чем 300 специальностей;

трехгодичная программа студентов в Польше;

организация трансфера в страну обучения;

помощь с оформлением документов и поиском жилья;

возможность заранее познакомиться с будущими одногруппниками;

подбираемые вузы изначально адаптированы для обучения иностранцев и имеют уровень аккредитации не ниже четвертого;

гибкая система оплаты и демократичные цены.

Польша — перспективное, быстро развивающееся государство, частью которого можно стать с помощью учебного центра UP-STUDY. Даже если после окончания вуза студент не останется в этом государстве, с европейским дипломом для него будут открыты все двери в странах Евросоюза и у себя на родине. Это прекрасная возможность получить шанс на успешную и благополучную жизнь.