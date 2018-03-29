На этой неделе Россия и США оказались в шаге от начала Третьей мировой войны из-за военной операции в Сирии.

Российские и американские войска оказались в опасной близости друг от друга и едва не вступили в бой, сообщил министр обороны США Джеймс Мэттис.

По его словам, случай произошёл долине реки Евфрат. Российские подразделения двигались прямо на позиции американцев, что вызвало панику между военных США. Это заставило Пентагон безотлагательно связаться с Москвой, чтобы избежать конфронтации.

«Это были силы, двигающиеся на передовые позиции слишком близко», – цитирует слова американского генерала портал Al-Masdar.

К счастью, американский председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд и глава Генштаба России главой Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов быстро нашли общий язык друг с другом и сумели разрядить обстановку. По договорённости, американский и российские силы отступили друг от друга на безопасное расстояние.

Минобороны России подтвердило слова американского военного министра.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира