В среду, 28 марта, королева Великобритании Елизавета II приняла в Виндзорском замке президента Эстонии Керсти Кальюлайд, сообщает Корреспондент.

Стоит отметить, что во время встречи глава Эстонии подарила королеве Великобритании Елизавете II баночку розового меда. Этот мед был собран из улья, стоявшего в розовом саду во дворе президентского дворца в Таллине.

Кроме этого на встрече также были затронуты темы совместной истории и добрые отношения Эстонии и Соединенного Королевства.

По словам президента Кальюлайд, Соединенное Королевство было убежденным сторонником эстонской государственности, несмотря на советскую оккупацию, и они являются нашими ближайшими союзниками и сейчас.

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