Режиссер из США Ольга Шектер сняла фильм про террориста «ДНР» на Донбассе, пишет издание Обозреватель.

Ее имя указано в качестве автора картины «Война снайпера», которая недавно появилась в сети. В фильме идет речь об известном сербском наемнике «ДНР» Деяне Бериче.

Судя по странице Шектер в Facebook, она постоянно проживает в США. Там у нее семья, маленькая дочь. Упоминаний о муже нет.

При этом других картин в послужном списке Шектер обнаружить не удалось.

Также пропагандистские сайты террористов называют ее «американским журналистом». Хотя упоминаний о ее работе на какие-либо СМИ в США тоже не нашлось.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира