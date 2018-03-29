Сегодня объединенные националисты собираются требовать отставки губернатора Николаевской области Алексея Савченко из-за застрелившегося героя АТО, летчика Владислава Волошина.

Об этом сообщает в своем Telegramm-канале участник акции Консул.

Он пишет, что под здание Николаевской ОГА нацдружинники собирают огромную толпу и "будет жарко".

Здание ОГА уже оцеплено силовиками, а самих националистов тщательно досматривают.

"Вокруг здания уже огромное кольцо из "правоохранителей". Вряд ли невиновному есть смысл прятаться за таким оцеплением", - пишет Консул.

Правые сообщают, что перед самоубийством Волошин жаловался, что губернатор заставляет его подписать "мутные тендеры".

"Мужчина, прошедший войну, был загнан в тупик - чиновничье-бандитская мразота угрожала расправой его семье. Сиротами остались дочь и сын, оба ходят в детский садик", - сообщают националисты о своих мотивах.

Губернатор Николаевский области Алексей Савченко считает, что привлечение внимания к трагедии, связанной с гибелью директора КП "Николаевский международный аэропорт" Владислава Волошина - это попытка провокаторов переключить внимание с задержанной в связи с подготовкой терактов в Киеве Надежды Савченко на ее однофамильца. Об этом сообщает УНИАН.

"Гибель Влада - большая потеря для нас, для области, для его родных. Он очень много сделал, и его работа обязательно продолжится. Николаевский аэропорт в ближайшие месяцы пройдет сертификацию, и мы восстановим авиационное сообщение, дадим возможность жителям региона недорого летать по стране, на курорты и в Европу. Все это было бы невозможно без активной позиции и участия Владислава Волошина. Я лично прослежу и помогу семье Влада, чтобы у них было все необходимое", - сказал николаевский губернатор Алексей Савченко.

"Отмыть или перевернуть ситуацию вокруг Надежды Савченко не получится, Тем более, создавая провокации в СМИ вокруг моей фамилии. Своими действиями она кинула тень на священное звание Героя Украины. Она обманула ожидания многих граждан Украины. Мы все видели кто ее поддерживает и сочувствует в Раде и СМИ. Это деструктивные силы, стремящиеся дестабилизировать ситуацию в стране. Мы этого не допустим. Мир и порядок были и остаются нашими основными приоритетами", - заявил губернатор Алексей Савченко.

Напомним, 18 марта в Николаеве застрелился 29-летний легендарный летчик АТО Владислав Волошин.

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