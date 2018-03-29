Американская модель Белла Хадид презентовала новые рекламные снимки. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Хадид представила новую коллекцию украшений Фото: bellahadid / Instagram Фото она разместила в Instagram."Baby Girl", – написала она название коллекции, которое переводится как "Детка", Baby Girl™ Chrome Hearts Shot by @laurielynnstark #FamilyForLife W/ the beautiful angelface that is @iblamejordan ! @chromeheartsxbella @chromeheartsofficial Публикация от * (@bellahadid) 26 Мар 2018 в 3:44 PDT Baby Girl™ Chrome Hearts Shot by @laurielynnstark #FamilyForLife The Diamond and white gold framed glasses for @chromeheartsxbella Публикация от * (@bellahadid) 26 Мар 2018 в 7:02 PDT Компанию Хадид составил Джордан Барретт, модель из Австралии.Белла Хадид родилась 9 октября 1996 года. Она подписала договор с IMG Models в 2014 году.У нее есть также старшая сестра – модель Джиджи Хадид, которая родилась 23 апреля 1995 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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