Известная американская актриса Ким Кэтролл рассказала почему не согласится сниматься в продолжении "Секса в большом городе", сообщает Cosmopoliten.

Кэтролл объяснила, что действительно задумывалась об ЭКО, но была вынуждена отказаться от идеи из-за графика съемок.

"Тогда мне было чуть за 40 и я как раз начала сниматься в "Сексе в большом городе". У меня были все шансы забеременеть с помощью ЭКО, но у нас был нереальный график. Съемки длились по 19 часов в день, а то и больше: мы начинали работать в 4:45 утра, а заканчивали в 1-2 ночи. Как я могла бы в этой ситуации совмещать беременность и работу? Тогда я впервые осознала, что у меня никогда не будет детей", – призналась актриса.

Кроме этого, актриса добавила, что никогда не была близка с коллегами по сериалу: "У каждой из них были дети, я была на 10 лет старше… Единственное, что нас связывало и что у нас было общего - это сериал. Но он закончился, и мы перестали общасться".

Кроме этого, о возможности принять участие в продолжении легендарного сериала Ким даже не рассматривает:

"Я не убивала Саманту, я освободила ее. Она больше никогда не появится на экранах, по крайней мере, в моем исполнении. Мне 61. Остальным девочкам на 10 лет меньше, и если они хотят посвятить сериалу еще одну часть своей жизни - это их выбор. Но мой выбор таков" - добавила Ким.

Как сообщал svodka.net ранее, актрису Кристин Дэвис, получившую наибольшую слава благодаря роли в сериале "Секс в большом городе", назначили послом доброй воли управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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