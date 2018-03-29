"Cuiprodest?" на латыни означает "кому выгодно".

Во всяком преступлении и хитросплетении интриг надо искать того или тех, кому выгодна сложившаяся ситуация. Гибель героя АТО Владислава Волошина, который руководил Николаевским международным аэропортом вызвала сильнейший резонанс в обществе"– говорится в журналистском расследовании: , передает .

Автор разбирает предшествующие трагедии события после гибели героя и причастность бывшего руководства аэропорта.

"Владислав Волошин выбрал жизненный путь настоящего мужчины – был пилотом штурмовика Су-25, на котором совершил 33 боевых вылета. Он прославился стальными нервами и характером. В августе 2014 года катапультировавшись со сбитого штурмовика Владислав приземлился на территории занятой вражескими силами и смог вернуться к своим мимо блокпостов террористов. В последние несколько месяцев областным коммунальным предприятием "Николаевский международный аэропорт". Что могло заставить , кавалера ордена "За мужество" III степени, покончить жизнь самоубийством?" – задается вопросом журналист.

По мнению автора, "развязку этой шокирующей гибели стоит искать на шаг раньше, в задержании при попытке дачи взятки предшественника Волошина на должности директора аэропорта Михаила Галайко".

"Напомним, в конце прошлого года разразился скандал, когда Галайко задержали прямо в кабинете главы Николаевской областной государственной администрации Алексея Савченко. Тот предложил 2,5 миллионов гривен за продление трудового контракта и в качестве "доказательств" серьезности своих намерений, принес наличкой 700 тысяч, оставшаяся сумма была обещана после Нового года. Через два дня после задержания состоялся суд, на котором Галайко . Но уже 3 января он внес требуемые 2,5 миллиона гривен залога и вышел из СИЗО.

Слова прокурора прокуратуры Николаевской области Артема Демиды подтверждают ситуацию: "Галайко получил 2,5 миллиона гривен "отката" от фирмы "Автомагистраль-Юг" за подписание актов выполненных работ по взлетной полосе", но подписать их уже не мог, действие контракта у Галайко закончилось" – говорится в публикации.

"Вполне вероятно, что Галайко и его прежний заместитель Карпин оказывали давление на Волошина с целью подписания акта выполненных работ для фирмы "Автомагистраль-Юг". Коллеги Владислава Волошина уже после его самоубийства говорили о его состоянии угнетенности в последнее время", – предполагает журналист.

Кроме этого, "Михаил Галайко и Максим Карпин стремились завести свою компанию на тендер по светосигнальному оборудованию, где цена вопроса была более 60 миллионов гривен, а по сути по этой схемы – половина бюджетных денег были бы "украдены". Принципиальный и честный офицер очень мешал теневым схемам и на него оказывали серьезнейшее давление. Закончилось все это известной нам ", – резюмировал автор.

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