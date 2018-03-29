Родители забрали девочку из неблагополучной семьи и воспитывали как родную.

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В сети рассказали возмутительную историю о том, как из приемной семьи в Фастове забирают дочь, отказав в праве на усыновление. , информирует svodka.net.

Семья Максима и Ани Слободян удочерила 1,5-летнюю Ангелину, которая до этого никогда не спала в чистой постели, никогда не ела теплых блюд, приготовленных умышленно для ребенка, никогда не чувствовала как оно – быть настоящей дочкой мамы и папы.

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