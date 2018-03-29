По словам адвоката внефракционного нардепа Надежды Савченко Виктора Чевгуза, депутат не уточняла, сколько продлится ее голодовка. Савченко объявила голодовку 23 марта Фото: ЕРА "Она похудела, но жива, пьет воду. Надеется на лучшее", – сказал он.Адвокат добавил, что Савченко не уточняла, сколько продлится ее голодовка.22 марта Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права на залог. В этот же день она объявила голодовку.Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.26 марта адвокаты Савченко обжаловали ее арест. Сегодня в 13.30 Апелляционный суд Киева рассмотрит жалобу. Защита просит избрать депутату меру пресечения, не связанную с арестом. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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