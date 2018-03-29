По словам адвоката внефракционного нардепа Надежды Савченко Виктора
Чевгуза, депутат не уточняла, сколько продлится ее голодовка.
Савченко объявила голодовку 23 марта Фото: ЕРА "Она похудела,
но жива, пьет воду. Надеется на лучшее", – сказал он.Адвокат
добавил, что Савченко не уточняла, сколько продлится ее
голодовка.22 марта Верховная Рада лишила Савченко
неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и
арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без
права на залог. В этот же день она объявила голодовку.Савченко
подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью
насильственного свержения конституционного строя, подготовке к
посягательству на жизнь государственных деятелей.26
марта адвокаты Савченко обжаловали ее
арест. Сегодня в 13.30 Апелляционный суд Киева
рассмотрит жалобу. Защита просит избрать депутату меру
пресечения, не связанную с арестом.
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