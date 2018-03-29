Сейчас идет подготовка к принудительному взысканию долга "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража на основании Нью-Йоркской конвенции, которая позволяет взыскать эти средства практически по всему миру. Об этом сообщил на брифинге министр юстиции Павел Петренко, передает корреспондент.

"На сегодня происходит начисление пени из "Газпрома" за неуплату долга по решению Стокгольмского арбитража, которая составляет полмиллиона долларов ежедневно. Кроме того, сейчас идет процесс подготовки к принудительному взысканию данного решения на основании Нью-Йоркской конвенции, которая позволяет нам взыскать эти средства практически по всему миру", - отметил он, комментируя ситуацию.

К тому же, как уточнил Петренко, Министерство юстиции продолжает взыскание с "Газпрома" по решению национального украинского суда.

"Уже более 100 млн гривен было взыскано в государственный бюджет. Я убежден, что "Газпром" не имеет шансов избежать ответственности и сумма долга, которая была зафиксирована этим решением суда будет только увеличиваться и будет полностью взыскана в ближайшее время", - отметил глава Мин'юста.

По словам Петренко, "Газпром" прячет голову в песок, но другая часть тела остается на поверхности, а это те активы и имущество, которое находится у "Газпрома" по всему миру.

"Сейчас "Газпром" также теряет с точки зрения стоимости самой компании за того, что они показали себя как подлый контрагент перед теми европейскими компаниями, с которыми у них есть контракты. Я убежден, что это лишь вопрос времени, и сумма, которая будет увеличиваться точно будет взыскана в пользу украинского "Нафтогаза" и бюджета", - резюмировал он.

Как сообщал по решению Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".

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