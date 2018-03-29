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Простой трюк с шампунем решит самые большие проблемы ваших волос
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29.03.2018 10:46
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Простой трюк с шампунем решит самые большие проблемы ваших волос
По теме: Добавьте соль в ваш шампунь и вымойте
им голову. Этот простой трюк решит самые большие проблемы ваших
волос, пишет
со ссылкой на . Обычная соль улучшает здоровье
ваших волос, стимулирует их рост и устраняет некоторые проблемы
кожи головы. Посмотрим с какими проблемами она конкретно помогает
справиться: 1. Если у вас жирные волосы, соль может контролировать
чрезмерно активные сальные железы на волосистой части головы,
которые производят слишком много кожного сала. Просто добавьте 2
или 3 столовые ложки соли в шампунь, который вы обычно используйте,
и вымойте им волосы. Результаты будут видны очень скоро. 2.
Соль лечит перхоть. Перхоть - это слой мертвых клеток кожи. Если вы
начнете использовать соль для своих волос, она будет стимулировать
кровообращение и устранит перхоть на вашей голове. Кроме того, соль
защищает кожу головы от грибковых заболеваний. Все, что вам нужно
сделать, это разделить волосы на секции, посыпать 1-2 чайные ложки
соли на кожу головы и массировать ее влажными пальцами около 10
минут. Затем вымойте волосы, как обычно. 3.Способствует росту
волос. Она предотвращает и останавливает выпадение волос и
стимулирует рост новых волос. Вы должны вымыть волосы, как обычно,
а затем помассировать влажную кожу головы морской солью в течение
10 - 15 минут. Затем снова промойте волосы. Повторяйте эту
процедуру два раза в неделю в течение 2 месяцев. Вы должны
использовать соль, которая находится в герметично закрытом
контейнере, потому что это самая полезная соль для ваших волос. Она
укрепляет волосяной фолликул и питает вашу кожу головы. Кроме того,
от выпадения волос можно также использовать йодированную поваренную
соль.
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