Простой трюк с шампунем решит самые большие проблемы ваших волос По теме: Добавьте соль в ваш шампунь и вымойте им голову. Этот простой трюк решит самые большие проблемы ваших волос, пишет со ссылкой на . Обычная соль улучшает здоровье ваших волос, стимулирует их рост и устраняет некоторые проблемы кожи головы. Посмотрим с какими проблемами она конкретно помогает справиться: 1. Если у вас жирные волосы, соль может контролировать чрезмерно активные сальные железы на волосистой части головы, которые производят слишком много кожного сала. Просто добавьте 2 или 3 столовые ложки соли в шампунь, который вы обычно используйте, и вымойте им волосы. Результаты будут видны очень скоро. 2. Соль лечит перхоть. Перхоть - это слой мертвых клеток кожи. Если вы начнете использовать соль для своих волос, она будет стимулировать кровообращение и устранит перхоть на вашей голове. Кроме того, соль защищает кожу головы от грибковых заболеваний. Все, что вам нужно сделать, это разделить волосы на секции, посыпать 1-2 чайные ложки соли на кожу головы и массировать ее влажными пальцами около 10 минут. Затем вымойте волосы, как обычно. 3.Способствует росту волос. Она предотвращает и останавливает выпадение волос и стимулирует рост новых волос. Вы должны вымыть волосы, как обычно, а затем помассировать влажную кожу головы морской солью в течение 10 - 15 минут. Затем снова промойте волосы. Повторяйте эту процедуру два раза в неделю в течение 2 месяцев. Вы должны использовать соль, которая находится в герметично закрытом контейнере, потому что это самая полезная соль для ваших волос. Она укрепляет волосяной фолликул и питает вашу кожу головы. Кроме того, от выпадения волос можно также использовать йодированную поваренную соль.











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