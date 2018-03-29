Страны Европейского Союза выступают против того, чтобы роль Украины как транзитера была сведена к нулю, поскольку именно транзит газа стал тем фактором, который уберег страну от полномасштабного наступления РФ.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль рассказала в эфире

«В Европе все понимают риски, связанные с перерывом транзита через территорию Украины или вообще отсутствием транзита через Украину. И здесь есть риски прежде только с безопасностью. Существует мысль, которая популярна между наших партнеров и соседей, если бы не было транзита через Украину, то Путина ничего бы не останавливало от прямого вторжения «, — сказала замминистра.

Также она добавила, что сначала вопросы должны быть решены по транзиту, а тогда уже должен быть построен Северный поток.

Зеркаль также отметила, что канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Северный поток с политической точки зрения может быть рычагом влияния на Россию, если Германия будет основным получателем российского газа. Таким образом, Германия получит инструмент прямого влияния на РФ.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира