ОТРК “Гром-2” может быть интересен не только ВСУ, но и странам, через которые вероятно оказывать давление на Кремль.

Не многие страны могут похвастаться производством собственных ОТРК. Одними из лидеров в этой области являются Россия, США и Израиль, которых нагоняет Китай. Однако, в обозримом будущем свет увидит и украинский ОТРК “Гром-2”, который даже на стадии проекта и нынешних испытаний явно заинтересует не только ВСУ, информирует svodka.net.

В последние дни я очень много внимания уделяю карабахской проблематике и не зря, поскольку не исключено, что там Кремль может инициировать очередное локальное, контролируемое столкновение. Контролируемое как с политической, так и военно-технической стороны, ведь Армения всегда пользовалась большей благосклонности покровителей из Москвы и, практически в дар, в свое время получила ОТРК “Искандер”.

По сути, отсутствие у Азербайджана оперативно тактических комплексов и ставит его в невыгодное положение, ведь явное превосходство ВС Армении, способных нанести удар по Баку даже не находясь на линии фронта, нарушает тот баланс, о котором любят говорить в Кремле.

Поэтому, выход “на золото” ОТРК “Гром-2” и демонстрация его возможностей “в железе” может обеспечить пул заказчиков, между которых должен появиться Азербайджан. Другой возможности у Баку, получить нынешний ОТРК без проблем, подобных тем, что возникли при попытке закупить РСЗО “Полонез” у Беларуси, попросту нет.

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Что главное, данный финт позволит не только загрузить производственные мощности Украины, но и оказать давление на Россию в том регионе, где она этого ожидает менее только!

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