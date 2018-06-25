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Венгрия решает, блокировать статус аспиранта для Украины на саммите НАТО
25.06.2018 10:00
Венгрия решает, блокировать статус аспиранта для Украины на саммите НАТО
Решение зависит от того, чем закончится следующий раунд консультаций министра образования Украины с венгерским меньшинством
Венгрия еще решает, блокировать подтверждение лидерами государств НАТО закрепления за Украиной статуса аспиранта на саммите Альянса в июле.
Венгрия решает, блокировать статус аспиранта для Украины на саммите НАТО Фото: reuters.com

"Еще посмотрим. По этому поводу ведутся переговоры в Брюсселе; посмотрим, к чему они приведут", - отметил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью "Европейской правде".

Министр отметил, что на это решение повлияют дальнейшие консультации по языковому закону с венгерским меньшинством.

"И кроме того, мы будем учитывать, чем закончится следующий раунд консультаций министра образования Украины с венгерским меньшинством, который запланирован на начало июля", - добавил дипломат.

Напомним, в марте этого года на официальном сайте альянса в разделе, посвященном расширению НАТО, Украина внесли в список четырех стран-партнеров, которые задекларировали свое стремление (aspirations) к членству.

До этого в альянсе отказывались официально признать стремление Украины к обретению членства в НАТО.

Напомним, венгерское правительство не требует от Украины безусловной отказа от действующей редакции языковой нормы закона об образовании, но  подчеркивает выполнении двух ключевых пунктов  рекомендации Венецианской комиссии.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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