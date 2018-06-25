Решение зависит от того, чем закончится следующий раунд консультаций министра образования Украины с венгерским меньшинством

"Еще посмотрим. По этому поводу ведутся переговоры в Брюсселе; посмотрим, к чему они приведут", - отметил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью "Европейской правде".

Министр отметил, что на это решение повлияют дальнейшие консультации по языковому закону с венгерским меньшинством.

"И кроме того, мы будем учитывать, чем закончится следующий раунд консультаций министра образования Украины с венгерским меньшинством, который запланирован на начало июля", - добавил дипломат.

Напомним, в марте этого года на официальном сайте альянса в разделе, посвященном расширению НАТО, Украина внесли в список четырех стран-партнеров, которые задекларировали свое стремление (aspirations) к членству.

До этого в альянсе отказывались официально признать стремление Украины к обретению членства в НАТО.