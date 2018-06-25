|Венгрия решает, блокировать статус аспиранта для Украины на саммите НАТО
|25.06.2018 10:00
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Решение зависит от того, чем закончится следующий раунд консультаций министра образования Украины с венгерским меньшинствомВенгрия еще решает, блокировать подтверждение лидерами государств НАТО закрепления за Украиной статуса аспиранта на саммите Альянса в июле.
Фото: reuters.com
"Еще посмотрим. По этому поводу ведутся переговоры в Брюсселе; посмотрим, к чему они приведут", - отметил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью "Европейской правде".
Министр отметил, что на это решение повлияют дальнейшие консультации по языковому закону с венгерским меньшинством.
"И кроме того, мы будем учитывать, чем закончится следующий раунд консультаций министра образования Украины с венгерским меньшинством, который запланирован на начало июля", - добавил дипломат.
Напомним, в марте этого года на официальном сайте альянса в разделе, посвященном расширению НАТО, Украина внесли в список четырех стран-партнеров, которые задекларировали свое стремление (aspirations) к членству.
До этого в альянсе отказывались официально признать стремление Украины к обретению членства в НАТО.
Напомним, венгерское правительство не требует от Украины безусловной отказа от действующей редакции языковой нормы закона об образовании, но подчеркивает выполнении двух ключевых пунктов рекомендации Венецианской комиссии.