В 2018 году уже взыскали около 100 млн грн задолженности по зарплате, рассказал министр юстиции Украины Павел Петренко. Петренко анонсировал создание в Украине нового реестра Фото: kmu.gov.ua "Мы анонсируем открытие публичного реестра самых больших должников по зарплате", – отметил он.Министр рассказал, что в 2018 году уже взыскали около 100 млн грн задолженности по выплате заработной платы.23 февраля Петренко заявил, что Минюст с 1 апреля запустит процесс взыскания этой задолженности.В Госстате сообщили 28 марта, что на 1 марта общая сумма задолженности по выплате заработной платы составляла 2,45 млрд грн. Это на 3,1% меньше, чем на 1 февраля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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