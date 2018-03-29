В 2018 году уже взыскали около 100 млн грн задолженности по
зарплате, рассказал министр юстиции Украины Павел Петренко.
Петренко анонсировал создание в Украине нового реестра Фото:
kmu.gov.ua "Мы анонсируем открытие публичного реестра самых больших
должников по зарплате", – отметил он.Министр рассказал, что в
2018 году уже взыскали около 100 млн грн задолженности по выплате
заработной платы.23 февраля Петренко заявил, что Минюст с 1
апреля запустит процесс взыскания этой задолженности.В
Госстате сообщили 28 марта, что на 1 марта общая сумма
задолженности по выплате заработной платы составляла 2,45 млрд грн.
Это на 3,1% меньше, чем на 1 февраля.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира