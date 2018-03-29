Пожар произошел в здании детского сада "Лесная сказка" в городе Часов Яр Донецкой области. На момент возгорания в помещении было 93 ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

"Пожар произошел в одной из комнат на 2-м этаже. До прибытия спасателей были эвакуированы 93 ребенка и 32 человека персонала заведения. Логопед-дефектолог, женщина 1961 года рождения, спасаясь, выпрыгнула из окна 2-го этажа. В результате женщина получила перелом костей таза и была госпитализирована", - говорится в сообщении.

Причина возникновения пожара и причиненный убыток устанавливаются.

Напомним, пожар произошел на станции столичного метро "Левобережная".

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