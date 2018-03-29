Локомотив и вагоны с зерном разрушились после схода с рельсов на Ильичевском зернотерминале

Груженый зерном железнодорожный состав сошел с рельсов на Ильичевском зерновом терминале (Одесская обл.), сообщил директор по экономике и финансам "Укрзализныци" Андрей Рязанцев на своей странице в сети Facebook.

"Вчера на Ильичевском зерновом терминале произошла очень серьезная и одновременно знаковая авария. Жертв на этот раз нет, к счастью", - написал он, при этом обнародовав несколько фото с места аварии, на которых видны разрушенные локомотив и вагоны.

Как уточняет А.Рязанцев, на частном подъездном пути к терминалу некая частная структура сформировала грузовой поезд и с помощью маневрового локомотива пыталась переместить груз к месту назначения.

"Последствия напоминают кадры сюрреалистических фильмов. На фоне систематических разговоров о допуске "частной тяги" к инфраструктуре железной дороги падение с многометровой высоты локомотива вместе с гружеными зерном вагонами свидетельствует явно не в пользу нововведения", - отмечает он.

А.Рязанцев напомнил, что в Украине имеется около 2 тыс. маневровых локомотивов под управлением "Укрзализныци". В то же время в целом уровень учета и контроля использования безопасности движения, состояния и квалификации локомотивных бригад - на катастрофически низком уровне.

В связи с этим А.Рязанцев подчеркивает: для получения "частной тяги" необходимо научиться управлять тем, что уже есть, - маневровой тягой.

"Безопасность движения - превыше всего; создание адекватной системы контроля над использованием и перемещением; построение адекватной системы контроля над используемой инфраструктурой; эффективный контроль над локомотивными бригадами в течение только времени движения", - резюмирует он.