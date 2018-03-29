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Зірка "Євробачення" TAYANNA показала шанувальникам свого сина (ФОТО)
29.03.2018 10:53
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Відома українська співачка Тетяна Решетняк (TAYANNA), зірка "Голосу країни" та "Євробачення", днями поділилась з шанувальниками неймовірно рідкісним фото зі своїм 5-річним сином Даніелем.

Хлопчик майже ніколи не з'являється у Інстаграмі зіркової матусі, тож не дивно, що його фото викликало такий резонанс.

Цікаво, що на фото Тетяна позує у широкому светрі, з-під якого можна побачити невеличкий животик. Фани одразу засипали зірку питаннями, чи не вагітна вона, втім, Таяна не коментує здогадки.

Mother&son ❤️❤️❤️ @phoenixphotog

Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) 26 Бер 2018 р. о 1:18 PDT


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