Главарь боевиков "ДНР" Александр выступил перед соратниками и заявил о победе над Вооруженными силами Украины.

"Мы уже победили, просто официально объявить этого не можем", - сказал он на встрече, видео которой опубликовано в сети.

По словам лидера террористов, украинским военным "сломали дух их, их душу", пишет со ссылкой на .

"Это и есть главная победа", - добавил .

А пацаны и не знают.: на самом деле мы уже победили, мы сломали украинским военным дух ихний, ихнюю душу — Necro Mancer (@666_mancer)

Главарь террористов не только "победил" , а и приступил к расширению границ "ДНР" . заявил, что рассматривает возможность создания "Харьковской народной республики" и других сепаратистских формирований, которые получат независимость, подобно тому, как республики СССР после его распада.

В то же время атаман "ДНР" уточнил, что боевики воюют не со всем украинским народом, а лишь с его частью и структурами, которые действуют против интересов России.

"Мы воюем не с украинским народом, а с определенной частью населения, которая заразилась вирусом нацизма и фашизма. Так же мы воюем с коммерческими структурами и людьми, которые благодаря конфликту в Украине хотят ослабить Российскую Федерацию", - заявил террорист.

Кроме того, он добавил, что рассматривать вариант воссоединения с Украиной нет смысла и в лучшем случае речь может идти только о добрососедских отношениях.

Все эти свои наполеоновские планы озвучил во время встречи со студентами "ДНР". Видеозапись его выступления опубликовал "Політнавігатор".















Сводка.нет - Новости Украины и Мира