|Захарченко уже "победил ВСУ": эпичное видео
|29.03.2018 10:54
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Главарь боевиков "ДНР" Александр выступил перед соратниками и заявил о победе над Вооруженными силами Украины.
"Мы уже победили, просто официально объявить этого не можем", - сказал он на встрече, видео которой опубликовано в сети.
По словам лидера террористов, украинским военным "сломали дух их, их душу", пишет со ссылкой на .
"Это и есть главная победа", - добавил .
Главарь террористов не только "победил" , а и приступил к расширению границ "ДНР" . заявил, что рассматривает возможность создания "Харьковской народной республики" и других сепаратистских формирований, которые получат независимость, подобно тому, как республики СССР после его распада.
В то же время атаман "ДНР" уточнил, что боевики воюют не со всем украинским народом, а лишь с его частью и структурами, которые действуют против интересов России.
"Мы воюем не с украинским народом, а с определенной частью населения, которая заразилась вирусом нацизма и фашизма. Так же мы воюем с коммерческими структурами и людьми, которые благодаря конфликту в Украине хотят ослабить Российскую Федерацию", - заявил террорист.
Кроме того, он добавил, что рассматривать вариант воссоединения с Украиной нет смысла и в лучшем случае речь может идти только о добрососедских отношениях.
Все эти свои наполеоновские планы озвучил во время встречи со студентами "ДНР". Видеозапись его выступления опубликовал "Політнавігатор".