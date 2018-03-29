В четверг, 29 марта, в центре Санкт-Петербурга произошел пожар в старейшем магазине города - торговом центре "Дом ленинградской торговли", сообщает Корреспондент . Стоит отметить, что возгорание произошло в отделе одежды на втором этаже, в помещении обгорела обстановка на площади 20 квадратных метров. На данный момен, на месте работают десятки сотрудников ближайших пожарных частей. Пожару присвоили повышенный номер сложности из-за угрозы распространения огня. Кроме этого посетители и персонал торгового центра были оперативно эвакуированы. По информации спасателей, погибших и пострадавших в результате пожара нет. Подробности произошедшего уточняются. Как сообщал svodka.net ранее, в российском следственном комитете подтвердили, что многие двери в ТЦ "Зимняя вишня", жертвами пожара в котором стали 64 человека, были заблокированы в том числе и для борьбы с безбилетниками. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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