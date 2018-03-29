|В Санкт-Петербурге произошел пожар в торговом центре
|29.03.2018 10:57
|
В четверг, 29 марта, в центре Санкт-Петербурга произошел пожар в старейшем магазине города - торговом центре "Дом ленинградской торговли", сообщает Корреспондент.
Стоит отметить, что возгорание произошло в отделе одежды на втором этаже, в помещении обгорела обстановка на площади 20 квадратных метров.
На данный момен, на месте работают десятки сотрудников ближайших пожарных частей. Пожару присвоили повышенный номер сложности из-за угрозы распространения огня.
Кроме этого посетители и персонал торгового центра были оперативно эвакуированы.
По информации спасателей, погибших и пострадавших в результате пожара нет. Подробности произошедшего уточняются.
Как сообщал svodka.net ранее, в российском следственном комитете подтвердили, что многие двери в ТЦ "Зимняя вишня", жертвами пожара в котором стали 64 человека, были заблокированы в том числе и для борьбы с безбилетниками.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира