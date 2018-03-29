Двери в зале кинотеатра в кемеровском ТЦ “Зимняя вишня”, после чего там в пожаре погибли зрители, запер один из посетителей торгового центра. Об этом заявил житель Кемерово Игорь Востриков, который потерял при пожаре всю семью, передает со ссылкой на Meduza.

Сообщают, что Востриков записал видеообращение, в котором рассказал, что получил доступ к камерам наблюдения в ТЦ “Зимняя вишня”.

"Люди выбегали, но остались только в зале, где шел мультик. Дети промедлили и когда они добрались к выходу, в коридоре был густейший, абсолютно непроглядный дым. Какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей, но спасатели туда не прибыли", - сказал он.

Также, по словам Вострикова, мужчина, закрывший дверь, впоследствии сумел спастись.

Напомним, 25 марта, В России (Кемерово) произошел пожар в торговом центре "Зимняя вишня". По официальной информации РФ трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка, пострадали 79 человек.

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