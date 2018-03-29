На обоих реакторах произошли сбои и резко упало производство ядерной энергии.

В Румынии произошла авария на Черноводской атомной электростанции, информирует svodka.net.

Как сообщает местная газета Adevarul, один из двух реакторов был автоматически остановлен из-за возникновения неисправности в технологической электрической системе.

Проблемы на АЭС начались еще в воскресенье, 25 марта, когда на обоих реакторах произошли сбои и резко упало производство ядерной энергии.

«Снижение мощности обусловлено необходимостью замены детали (подшипника) на двигатель конденсаторного насоса на классической стороне котла. Для остановки ремонтного оборудования требуется снижение мощности до 55%», — объяснили в национальной компании Nuclearelectrica, добавив, что случай не будет отрицательно влиять на людей и окружающую среду.

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«Второй энергоблок АЭС автоматически отключился от национальной энергосистемы утром 29 марта 2018 года из-за возникновения неисправности в технологической электрической системе. Специалисты расследуют причину и будут проводить необходимую коррекционную работу в соответствии с конкретными процедурами ядерной промышленности в таких ситуациях. Нет причинно-следственной связи между сокращением мощности второго блока 25 марта 2018 года и автоматическим отключением реактора сегодня», — заявили в компании.

Как сообщал «Обозреватель», в Свердловской области России на Белоярской атомной станции возникли серьезные проблемы, из-за которых не исключается строительство саркофага, как в украинском Чернобыле, ведь в случае взрыва зоны отчуждения могут появиться даже в Польше и Германии

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