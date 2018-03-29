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Рабинович: Это действительно "революционный" шаг – миллион пенсионеров получат плюс 62 грн
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29.03.2018 10:58
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Инфляция в Украине существенно обгоняет рост социальных стандартов,
заявил народный депутат, руководитель партии "За життя" Вадим
Рабинович. Политики и чиновники предпочитают умалчивать о реальных
размерах инфляции, заявил Рабинович Фото: 112.ua "Уже летом в
рамках индексации украинские пенсионеры "разбогатеют" на 62 грн.
Правительство намерено летом поднять пенсии с 1373 до 1435 грн, а в
декабре – до 1497 грн. Что вам сказать? Это действительно
"революционный" шаг, люди шагнут уже в следующее
тысячелетие", –отметил политик."Путем несложных математических
операций можно подсчитать, что благодаря их "инновационному
подходу" в преобразовании пенсионной системы человек, который 35
лет будет платить пенсионные взносы от зарплаты 6 тыс. грн, в
результате будет получать пенсию 1600 гривен. Если же украинец
получает минимальную зарплату, то он сможет рассчитывать на
минимальную пенсию. До принятия "пенсионной реформы" один
отработанный год при расчете пенсии оценивался в 1,35% от
расчетного заработка, сейчас же – 1%. И это они называют
"революцией" и "пенсионной реформой", – заявил депутат.Он
добавил, что инфляция в Украине существенно обгоняет рост
социальных стандартов. При этом политики и чиновники предпочитают
умалчивать о ее реальных размерах."Инфляция – это показатель,
который указывает, насколько выросли цены. То, что раньше можно
было купить за 78 грн, в 2017 году стало возможным купить уже за
100 грн. Тем временем Кабмин повышает пенсии на только лишь 62
грн", – рассказал Рабинович.Он также отметил, что, выдавая
свои действия за реформы, "правительство Украины на самом деле
разоряет и уничтожает собственный народ".
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