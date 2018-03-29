Инфляция в Украине существенно обгоняет рост социальных стандартов, заявил народный депутат, руководитель партии "За життя" Вадим Рабинович. Политики и чиновники предпочитают умалчивать о реальных размерах инфляции, заявил Рабинович Фото: 112.ua "Уже летом в рамках индексации украинские пенсионеры "разбогатеют" на 62 грн. Правительство намерено летом поднять пенсии с 1373 до 1435 грн, а в декабре – до 1497 грн. Что вам сказать? Это действительно "революционный" шаг, люди шагнут уже в следующее тысячелетие", –отметил политик."Путем несложных математических операций можно подсчитать, что благодаря их "инновационному подходу" в преобразовании пенсионной системы человек, который 35 лет будет платить пенсионные взносы от зарплаты 6 тыс. грн, в результате будет получать пенсию 1600 гривен. Если же украинец получает минимальную зарплату, то он сможет рассчитывать на минимальную пенсию. До принятия "пенсионной реформы" один отработанный год при расчете пенсии оценивался в 1,35% от расчетного заработка, сейчас же – 1%. И это они называют "революцией" и "пенсионной реформой", – заявил депутат.Он добавил, что инфляция в Украине существенно обгоняет рост социальных стандартов. При этом политики и чиновники предпочитают умалчивать о ее реальных размерах."Инфляция – это показатель, который указывает, насколько выросли цены. То, что раньше можно было купить за 78 грн, в 2017 году стало возможным купить уже за 100 грн. Тем временем Кабмин повышает пенсии на только лишь 62 грн", – рассказал Рабинович.Он также отметил, что, выдавая свои действия за реформы, "правительство Украины на самом деле разоряет и уничтожает собственный народ". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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