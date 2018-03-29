Сотрудники правоохранительных органов Киева разоблачили двух женщин, которые через окно квартиры продавали самогон на Подоле. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Киева.

По данным правоохранителей, из квартиры были изъяты три бочки с брагой.

"В полицию поступило обращение о том, что в доме на улице Светлицкого осуществляется продажа самогона", - говорится в сообщении.

Начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко рассказал, что посетил дом, где жила 54-летняя женщина с 26-летней дочерью и зафиксировал факт продажи самогона через окно. Кроме того, во время осмотра помещения были обнаружены мешки с сахаром и три бочки с брагой.

"Старшая женщина уже привлекалась к ответственности за аналогичные правонарушения. Сейчас назначены необходимые экспертизы. Сведения внесены в Единый список досудебных расследований по части первой статьи 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан", - отметил Ищенко.

Как сообщал svodka.net ранее, начиная с 9 сентября на территории Украины официально начало действовать постановление Кабинета министров относительно повышения минимальных розничных цен на алкогольные напитки .

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