|Повторная экспертиза тел детей, погибших на пожаре в "Виктории", не выявила ошибок
|29.03.2018 11:05
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Повторная молекулярно-генетическая экспертиза тел трех девочек, которые погибли во время пожара в детском муниципальном лагере “Виктория”, не выявила никаких ошибок при идентификации и захоронении — дети похоронены под своими именами. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
“Харьковская экспертиза подтвердила, что идентификация тел погибших при пожаре девочек одесскими экспертами проведена правильно”, — говорится в сообщении.
Напомним, родители Софии Мазур и Снежаны Арпентий требовали проведения повторной эксгумации тел, поскольку хоронили девочек в шоковом состоянии и были уверены в результатах генетической экспертизы.
В ближайшее время их снова похоронят в Одессе и селе Троицкое Беляевского района.
Напомним, в результате пожара в детском лагере “Виктория” 16 сентября 2017 погибло три девочки.