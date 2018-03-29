Повторная молекулярно-генетическая экспертиза тел трех девочек, которые погибли во время пожара в детском муниципальном лагере “Виктория”, не выявила никаких ошибок при идентификации и захоронении — дети похоронены под своими именами. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

“Харьковская экспертиза подтвердила, что идентификация тел погибших при пожаре девочек одесскими экспертами проведена правильно”, — говорится в сообщении.

Напомним, родители Софии Мазур и Снежаны Арпентий требовали проведения повторной эксгумации тел, поскольку хоронили девочек в шоковом состоянии и были уверены в результатах генетической экспертизы.

В ближайшее время их снова похоронят в Одессе и селе Троицкое Беляевского района.

Напомним, в результате пожара в детском лагере “Виктория” 16 сентября 2017 погибло три девочки.

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