Во время беседы украинец представился сотрудником МЧС и спрашивал, готовы ли морги принять 300 погибших из сгоревшего ТЦ.

Чечня готова оказать содействие в поиске и поимке украинского пранкера Евгения Вольнова (настоящее имя — Никита Кувиков), распространившего ложные данные о числе жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня», информирует svodka.net.

С таким заявлением выступил министр республики по делам национальностей, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

«Если будет такая государственная задача поставлена в рамках компетенции, то, поверьте мне, Рамзан Ахматович (Кадыров — глава Чечни. — Ред.) ее выполнит очень филигранно и враги России будут наказаны», — цитирует Умарова Говорит Москва.

Он согласился, что меры в отношении Вольнова должны быть максимально строгими. «У этого человека нет ничего святого. Все наше законодательство должно конкретно обратить внимание на пранкеров, которые делают эти вбросы. Потому что последствия самые плачевные. Этими людьми конкретно нужно заниматься», — отметил чиновник. Умаров добавил, что в России есть масса соответствующих компетентных органов, которые занимаются привлечением к суду.

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Отметим, ранее Следственный комитет РФ возбудил против Вольнова уголовное дело по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти или вражды). В свою очередь, Басманный суд заочно арестовал украинского пранкера, он объявлен в международный розыск.

По данным следствия, Вольнов распространял недостоверные сведения о количестве погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, «вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию».

25 марта пранкер опубликовал запись телефонного разговора с судмеэкспертом из кемеровского морга на своем YouTube-канале под названием «Кемеровские морги переполнены после пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Во время беседы украинец представился сотрудником МЧС и спрашивал, готовы ли морги принять 300 погибших из сгоревшего ТЦ.

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Позже Вольнов пояснил, что назвал число 300 на основании своего «анализа количества мест в кинозалах» и объявил себя «единственным, кто говорит правду».

Это якобы стало поводом для паники в социальных сетях и одной из причин стихийного митинга в Кемерове.

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и игровые комнаты. Следствие установило, что в ТЦ не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ.

По последним данным, при пожаре погибли 64 человек, в том числе 41 ребенок. Опознаны тела 27 погибших. 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения. 27 марта в Кемерове прошел стихийный митинг, участники которого, в числе прочего, обвинили власти в том, что они скрывают данные о погибших.

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