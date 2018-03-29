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Гендиректор Ryanair заявил, что компания хочет создать в Украине дата-центр и трудоустроить 250 украинских IT-специалистов
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29.03.2018 11:06
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Больше половины сотрудников дата-центра Ryanair в польском Вроцлаве
– это IT-специалисты из Украины, рассказал гендиректор компании
Майкл О'Лири. О'Лири: У вас действительно есть очень
компетентные кадры Фото: EPA ."У нашей авиакомпании есть громадная
потребность в хранении и обработке данных. С каждым днем их
становится все больше, и нам нужны компетентные ресурсы для этого.
По опыту работы своего дата-центра в польском Вроцлаве мы знаем,
что украинцы обладают такой компетенцией. Там из 250 работников
больше 50% – это IT-специалисты из Украины. Мы считаем, что
было бы значительно эффективнее создать еще один дата-центр нашей
компании в Украине и тут трудоустроить еще 250 украинских
специалистов. У вас действительно есть очень компетентные кадры. Мы
уже работаем над этим", – отметил он.По словам О'Лири,
компания также ищет возможность инвестировать в создание в Украине
центра технического обслуживания самолетов."Наш флот постоянно
растет, а это значит, что требуется больше мощностей для выполнения
его технического обслуживания. У нас есть несколько баз ТО, в том
числе в польском Вроцлаве и литовском Каунасе. Там у нас работает
немало украинских техников и инженеров, мы слышим хорошие отзывы о
них. В Украине есть хорошая школа подготовки авиационных кадров. Мы
в них нуждаемся, и думаю, было бы логично воспользоваться
компетенцией местных специалистов и украинским потенциалом", –
добавил гендиректор Ryanair.22 марта О'Лириподписал
контракты с генеральными директорами аэропорта Борисполь
Павлом Рябикиным и аэропорта Львов Татьяной Романовской. Первые
полеты запланированы на октябрь 2018 года. Ryanair будет летать в
10 направлениях из Киева и в пяти – из Львова.Ryanair
собиралась выйти на украинский рынок еще в 2017
году, запланировав рейсы из Киева и Львова. В июле Рябикин
сначала сообщил о заключении контракта с лоукостером, а затем
заявил, что выдвинутые ирландской авиакомпанией
условия невыгодны для аэропорта и могут привести к убыткам.10
июля 2017 года Ryanair сообщила, что отменяет полеты в
Украину из-за невыполнения аэропортом Борисполь
договоренностей.Компания Ryanair – крупнейший в Европе
лоукостер со штаб-квартирой в ирландском Дублине. Ryanair
присутствует в 34 странах и совершает больше 2000 рейсов в сутки.
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