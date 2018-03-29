Больше половины сотрудников дата-центра Ryanair в польском Вроцлаве – это IT-специалисты из Украины, рассказал гендиректор компании Майкл О'Лири. О'Лири: У вас действительно есть очень компетентные кадры Фото: EPA ."У нашей авиакомпании есть громадная потребность в хранении и обработке данных. С каждым днем их становится все больше, и нам нужны компетентные ресурсы для этого. По опыту работы своего дата-центра в польском Вроцлаве мы знаем, что украинцы обладают такой компетенцией. Там из 250 работников больше 50% – это IT-специалисты из Украины. Мы считаем, что было бы значительно эффективнее создать еще один дата-центр нашей компании в Украине и тут трудоустроить еще 250 украинских специалистов. У вас действительно есть очень компетентные кадры. Мы уже работаем над этим", – отметил он.По словам О'Лири, компания также ищет возможность инвестировать в создание в Украине центра технического обслуживания самолетов."Наш флот постоянно растет, а это значит, что требуется больше мощностей для выполнения его технического обслуживания. У нас есть несколько баз ТО, в том числе в польском Вроцлаве и литовском Каунасе. Там у нас работает немало украинских техников и инженеров, мы слышим хорошие отзывы о них. В Украине есть хорошая школа подготовки авиационных кадров. Мы в них нуждаемся, и думаю, было бы логично воспользоваться компетенцией местных специалистов и украинским потенциалом", – добавил гендиректор Ryanair.22 марта О'Лириподписал контракты с генеральными директорами аэропорта Борисполь Павлом Рябикиным и аэропорта Львов Татьяной Романовской. Первые полеты запланированы на октябрь 2018 года. Ryanair будет летать в 10 направлениях из Киева и в пяти – из Львова.Ryanair собиралась выйти на украинский рынок еще в 2017 году, запланировав рейсы из Киева и Львова. В июле Рябикин сначала сообщил о заключении контракта с лоукостером, а затем заявил, что выдвинутые ирландской авиакомпанией условия невыгодны для аэропорта и могут привести к убыткам.10 июля 2017 года Ryanair сообщила, что отменяет полеты в Украину из-за невыполнения аэропортом Борисполь договоренностей.Компания Ryanair – крупнейший в Европе лоукостер со штаб-квартирой в ирландском Дублине. Ryanair присутствует в 34 странах и совершает больше 2000 рейсов в сутки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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