|Трамп может подписать указ о помиловании Флинна и Манафорта, — СМИ
|29.03.2018 11:06
|
Бывший ведущий адвокат президента США Дональда Трампа Джон Дауд предполагал, что глава Белого дома может помиловать экс-советника Майкла Флинна и бывшего главу своего избирательного штаба Пола Манафорта.
Об этом сообщает , передает издание Гордон.
Флинн и Манафорт фигурируют в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера, который изучает возможные связи Трампа и его окружения с РФ.
Три анонимных источника, причастных к делу, заявили, что Дауд говорил о помиловании с адвокатами Манафорта – Реджиналдом Брауном, и Флинна – Робертом Келнером.
Дауд отказался подробнее прокомментировать информацию и отрицает, что поднимал этот вопрос.
NYT пишет, что факт консультаций юристов Трампа с адвокатами его экс-соратников свидетельствует, что их беспокоит, что Манафорт и Флинн могут сказать следствию, если им пообещают смягчить приговор в обмен на дополнительные сведения.
Газета не исключает, что это также могут квалифицировать как препятствование следствию.