Президента России Владимира Путина может победить в момент кризиса кто угодно, а в нормальных условиях только та политическая сила, которая будет солидарна с нынешним режимом.

"В момент кризиса и катастрофы Владимира Путина может победить буквально кто угодно, даже та оппозиция, которая казалась беспомощной и декоративной. Такая годами для порядка сидевшая в парламенте оппозиция стала властью в Индонезии, когда местная валюта упала на 438%, закрылись банки, а на улицы вышли погромщики", – написал в своей российский журналист Александр Баунов, передает .

Он отметил, что летом 1917 года ленинское заявление про партию встретили в Думе снисходительным смехом. Но люди, уставшие от войны и продовольственных трудностей, были готовы довериться маргинальным политикам.

"Но это чрезвычайные условия, а кто может победить Владимира Путина в нормальных, некатастрофических, как сейчас? Особенность России в том, что она знала в основном кризисную передачу власти, а ее всегда сопровождает всестороннее отрицание предыдущей. Опыта конкурентной передачи власти без делегитимации предшественников здесь практически нет. Из-за этого претенденты на власть, которые не отрицают легитимности действующих властей, воспринимаются как оппозиция понарошку", – подчеркнул журналист.

Он отметил, что властям предлагается соперничать только с теми, кто отрицает их наследие. А они этого избегают.

"В российском случае попытки думать о транзите власти отягощены тем, что в глазах большой части населения власть и государственность слиты в одно и плохо отличимы друг от друга. Россия находится сейчас в том периоде, когда следующее поколение, новая волна политиков готова отвергать предыдущее правление просто потому, что одним из самых сильных своих активов как раз считает отрицание легитимности своих предшественников и создание новой, а лозунгом победы – переучреждение государственности. Новая волна политиков вновь не готова к солидарной легитимности с нынешним режимом и опять предлагает узаконивать себя на его более или менее дымящихся обломках", – сообщил Баунов.

По его словам, в почти не возникает политических сил, которые готовы бороться за власть, принимая существующую российскую государственность и легитимность нынешнего правления.

"То есть соглашаясь с тем, что власть действовала или бездействовала, а также была права и ошибалась более или менее в рамках своих полномочий", – уточнил он.

Журналист также подчеркнул, что политическая сила станет в глазах населения второй властью в том случае, если разделит свою легитимность с действующей властью и убедит россиян "в сохранности имущества при передаче ключей".

"Стоит только большинству граждан искренне увериться, что со сменой Путина все перечисленное – от Владивостока до потенциала – останется стоять и не шелохнется, ему станет все равно, Путин это будет или не он. Мирная и регулярная сменяемость власти в России может быть достигнута не на пути делегитимации нынешнего политического режима, а на платформе общей, солидарной с ним легитимности, которая лучше только работает в качестве фундамента для построения политических институтов", – резюмировал он.

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