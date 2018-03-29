МИХАИЛ ЦИМБАЛЮК

Генерал-лейтенант милиции, председатель Львовской областной партийной организации ВО "Батьківщина".

Народные депутаты заигрались в законотворчество.

"И пожить не дают, и умереть теперь без проблем нельзя", – такую фразу услышал от моего знакомого, которого случайно встретил на улицах Львова.

Человек в разговоре сетовал на поправки в Уголовный процессуальный кодекс, согласно которым на проведение судмедэкспертизы требуется специальное дозволение от судьи. И действительно – народные избранники несколько заигрались в законодательную работу, теперь даже чтобы похоронить умерших нужно ожидать до недели. А все из-за юридической коллизии.

В прокуратуре еще две недели назад убеждали, что порядок выдачи тел на погребение из-за поправки Лозового не претерпит изменений, мол, что в практику будет внедрено проведение исследования тел умерших судебно-медицинскими экспертами на основании решений уполномоченных сотрудников полиции, которые будут письменно оформляться на месте события с последующим назначением судебно-медицинских экспертиз.

Впрочем, правоохранители, поработав несколько дней по новым нормам УПК, утверждают, что такие новации несут значительные проблемы как для судов и полицейских, так и для родственников умерших.

Потому что, по информации полиции, за 10 дней действия поправки, от судей получено разрешений на выдачу тел для захоронения в течение суток – 41% от общего количества предоставленных ходатайств, в течение двух суток – 39%, на третьи сутки – только 13%! И с каждым днем количество незакрытых ходатайств катастрофически растет.

Как результат, за хранение тела семье нужно платить до 350 грн в сутки и это только сейчас.

Убежден, что цена будет больше, собственно из-за того, что мест для хранения тел становится все меньше. Кроме того, тело будут перевозить из одной инстанции к другой и это еще дополнительные расходы – за четыре-пять суток до 6 тыс. грн.

Упор делаю на том, что все без взяток.

И вот здесь уже можно сделать вывод – для кого выгодна эта поправка, почему за нее проголосовало большинство украинского парламента?!

Поправки в УПК Верховная Рада Украины проголосовала по представлению народного депутата Украины Андрея Лозового (кстати, он не имеет юридического образования) еще в начале октября прошлого года.

О результатах такого голосования ни избранники, ни правоохранители не подумали – только когда оно вступило в действие, все "почесали затылок", поняв свою ошибку. Вопрос и к МВД, ведь тревогу никто не бил, не проводили совместных совещаний по эффективной работе в условиях новых правил – создается чувство, что чиновники просто отпустили ситуацию, а дальше – "как будет"...

Не сумели исправить ситуацию народные избранники и в этом месяце. Неудивительно, ведь они были заняты кадровыми решениями. Так называемая "коалиция" продвигала на должности "своих людей", а об избирателях так и не позаботились, уйдя на работу в комитетах.

Поправки в УПК – это лишь одна из многих законодательных ошибок нынешнего состава парламента этого созыва.

Потому что за четыре года его работы принимаются законы, которые только тормозят развитие государства, разрушают его экономическую основу и способствуют "расцвету" бедности и заставляют украинцев выезжать на заработки заграницу.

Не благодаря, а вопреки живет и выживает наша страна, увы...

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