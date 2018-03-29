В четверг, 28 апреля, студенты Украинской академии лидерства сделали главе государства Петру Порошенко необычный дар - волшебную палочку, сообщает УНИАН . Стоит отметить, что на палочке президента написано, что она предназначена "для защиты страны". "Сегодня получил от студентов Украинской академии лидерства необычный дар. Они на один день открыли в Киеве "Мастерскую волшебных палочек", чтобы показать: даже самые красивые палочки не стоят ничего без активных граждан, которые готовы действовать", - прокомментировал дар президент Украины на своей странице в Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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