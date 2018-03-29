Журналист пропагандистского телеканала "Россия-1" во время интервью у пострадавшего во время пожара в кемеровском торговом центре перебил его, заявив, что запись пошла не вовремя.

"Некоторые пострадавшие в пожаре по-прежнему находятся в кемеровских больницах. Как рассказал главврач областной клинической больницы скорой помощи имени Подгорбунского Андрей Иванов, в токсикологическом отделении лежат 11 человек, которых привезли из "Зимней вишни"; еще троих выписали накануне, 27 марта", – говорится в материале Ирины Кравцовой для издания "", передает

Отмечается, что на брифинге Иванов объяснил, что журналистов к пострадавшим не пустит, потому что с ними работают психологи. Он предложил вывести двоих человек к прессе через холл.

"Через несколько минут санитарки вывезли кровать и капельницу, напротив которых выстроились коло десяти телекамер. Врач сообщил: к журналистам пригласят женщину, которая в момент пожара находилась в детской игровой комнате и вывела оттуда детей, а также Михаила Трусова – у него погибли двое маленьких детей, и только сегодня, благодаря работе психологов, он начал разговаривать с людьми. Иванов попросил ограничиться съемкой антуража и поверхностными вопросами", – говорится в материале.

Мужчина был одет в спортивный костюм Adidas. Журналист пропагандистского телеканала "России 1" попросил его снять кофту, мотивируя это тем, что зрители могут принять ее за рекламу. Мужчина подчинился. На вопрос о самочувствии он рассказал: "У меня мокрота черная и покалывает сердце".

"Блин, не вовремя запись пошла, давай еще раз", – сказал телевизионщик.

Мужчина беспрекословно повторил на камеру слова. А врач дал ему несколько рекомендаций.

"После этого сотрудник "России 1" спросил, погиб ли у Трусова кто-то в пожаре. Главврач Иванов посмотрел на журналиста с удивлением", – отметили журналисты.

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