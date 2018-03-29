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В работе Telegram произошел сбой
29.03.2018 11:19

Пользователи Telegram сообщили о проблемах в работе с мессенджером в ряде стран ЕС, Украине, России и Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает

"Наши пользователи в Европе, на Ближнем Востоке и странах СНГ испытывают проблемы с соединением. Мы работаем над решением данной проблемы и надеемся вернуть вас онлайн как только это будет возможно", - говорится в сообщении.

Пользователи имеют проблемы с подключением к мессенджеру (57%) и отправкой сообщений (42%).

Согласно данным на странице сервиса Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Сбой произошел после 11:00. Больше только с проблемами сталкиваются пользователи в России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украине, Казахстане. Трудности наблюдаются и у пользователей с США, Малайзии, Индии, Бразилии и других странах.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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