Фонд энергоэффективности сосредоточится на работе с многоэтажными домами – Зубко

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины рассчитывает привлечь в качестве основных клиентов Фонда энергоэффективности объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

"Фонд будет запущен именно по работе с многоэтажным сектором. Мы рассчитываем, что в Фонд придут ОСМД, не важно – есть у них "субсидианты" или нет. Немецкое правительство предложило следующее решение: если субсидианты будут блокировать решения, то, вероятно, на долю субсидиантов с целью их мотивирования будет предоставляться отдельным траншем дополнительное софинансирование", - сообщил вице-премьер – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко в интервью агентству "".

Как он объяснил, правительственная программа "теплых" кредитов в дальнейшем будет направлена на финансирование частного сектора по закупке альтернативной техники, например, тепловых насосов или солнечных батарей, а Фонд энергоэффективности сосредоточится на многоэтажном рынке.

"Данное решение мы приняли вместе с ЕС. Многоэтажный сектор насчитывает 154 тыс. домов, из них 77,5 тыс. – дома выше пяти этажей, остальные – от двух до пяти этажей. Многоэтажный рынок потребляет около 9 млрд куб. м газа, составляя немногим менее половины только потребления газа в стране. Энергоэффективные мероприятия дают до 50% снижения потребления, особенно для домов, построенных до 1996 года, - это большой ресурс", - добавил Г.Зубко.

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