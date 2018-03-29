МИД Великобритании насчитал уже 24 версии «нелепых домыслов».

Отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери коснулось не только британцев, но и жителей многих городов по всей Европе, информирует svodka.net.

Как заявил 28 марта глава МИД Великобритании Борис Джонсон, выступая на пасхальном банкете мэра Лондона, сейчас наступил момент, когда мир отказался и дальше «выслушивать изнурительные потоки российской лжи, крючкотворства и межконтинентального баллистического вранья», передает «Медуза».

Таким образом он прокомментировал массовую высылку российских дипломатов из 27 стран мира.

«Сначала нам говорили, что вещества «Новичок» никогда не было. Потом сказали, что оно было, но теперь все уничтожено. Затем заявили, что его запасы оказались в Швеции, Чехии, Словакии или США. А на днях вообще назвали создателем «Новичка» (премьер-министра Великобритании. — Ред.) Терезу Мэй. За эти дни мы услышали, что Сергей Скрипаль мог пострадать от передозировки. Что он решил покончить с собой и заодно пытался убить свою дочь. Что это покушение на убийство — месть за то, как Великобритания якобы отравила Ивана Грозного. Либо что это все для срыва Чемпионата мира», — сообщил Джонсон.

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По его словам, МИД Великобритании насчитал уже 24 версии «нелепых домыслов».

«Я очень рад, что 27 стран решили больше не слушать эту ерунду», — заявил Джонсон.

Как сообщал «Обозреватель», жена Ющенко нашла связь отравления мужа с атакой на Скрипаля.

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