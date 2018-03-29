Активисты требуют отстранить от должности главу Николаевской ОГА на время ведения следствия по факту самоубийства экс-руководителя КП "Николаевский международный аэропорт" Владислава Волошина. В сессионный зал зашло около 50 активистов Фото: nikvesti.com "Отмечается, что в сессионный зал зашло около 50 активистов.Они требуют отстранить Савченко на время ведения следствия по факту самоубийства экс-руководителя Николаевского аэропорта Владислава Волошина.В пресс-службе местной полиции сообщили, что правоохранители усиленно охраняют здание областной госадминистрации и облсовета, чтобы не допустить провокаций.И.о. директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" Волошин был назначен в январе 2018 года. С июля 2017-го он был замдиректора этого аэропорта.18 марта он выстрелил в себя из пистолета, скончался спустя некоторое время в больнице скорой помощи Николаева.СМИ писали, что самоубийство Волошина может быть связано с расторжением договора с киевской компанией ЕИС, получившей подряд на капитальный ремонт здания аэропорта.19 марта председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко прокомментировал самоубийство Волошина: "Некоторые взялись тиражировать телефонную переписку Влада, как я понял, с бывшими руководителями КП "Николаевский международный аэропорт", которые и натворили на предприятии невесть что. Прекратите заниматься непонятными вещами".Смерть Волошина расследуют по статье о доведении до самоубийства. Однако 26 марта начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области Юрий холод заявил, что следствие не располагает сведениями о том, что Волошин покончил с собой под внешним давлением. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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