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В Николаеве активисты требуют отставки губернатора Савченко
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29.03.2018 11:22
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Активисты требуют отстранить от должности главу Николаевской ОГА на
время ведения следствия по факту самоубийства экс-руководителя КП
"Николаевский международный аэропорт" Владислава Волошина. В
сессионный зал зашло около 50 активистов Фото: nikvesti.com
"Отмечается, что в сессионный зал зашло около 50 активистов.Они
требуют отстранить Савченко на время ведения следствия по факту
самоубийства экс-руководителя Николаевского аэропорта Владислава
Волошина.В пресс-службе местной полиции сообщили, что
правоохранители усиленно охраняют здание областной госадминистрации
и облсовета, чтобы не допустить провокаций.И.о. директора
коммунального предприятия "Николаевский международный
аэропорт" Волошин был назначен в январе 2018 года. С июля
2017-го он был замдиректора этого аэропорта.18 марта
он выстрелил в себя из пистолета, скончался спустя некоторое
время в больнице скорой помощи Николаева.СМИ писали, что
самоубийство Волошина может быть связано с расторжением договора с
киевской компанией ЕИС, получившей подряд на капитальный ремонт
здания аэропорта.19 марта председатель Николаевской
облгосадминистрации Алексей Савченко прокомментировал
самоубийство Волошина: "Некоторые взялись тиражировать
телефонную переписку Влада, как я понял, с бывшими руководителями
КП "Николаевский международный аэропорт", которые и натворили на
предприятии невесть что. Прекратите заниматься непонятными
вещами".Смерть Волошина расследуют по статье о
доведении до самоубийства. Однако 26 марта начальник Главного
управления Нацполиции в Николаевской области Юрий холод заявил,
что следствие не располагает сведениями о том, что Волошин
покончил с собой под внешним давлением.
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