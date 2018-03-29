В последнее время у нас появилась новая универсальная страшилка: «скоро все (нужное подставить) уедут в Польшу!». Особо рьяно уезжают в Польшу все врачи и медсестры. Все ученые уже и так давно уехали в США, следовательно все они не так успешно уезжают в Польшу, но все равно уезжают. Иногда еще уезжают все воспитатели детсадов, все сварщики и все айтишники. Последних, правда нифига не жалко т.к. они все равно налогов не платят и вообще с жиру бесятся.

В связи с этим «массовым уезжанием» часто всплывает интересное когнитивное искажение: все наши врачи уедут, потому что они — профессионалы очень высокого уровня и их охотно берут на работу за рубежом. Как аргумент часто приводится фраза «кардиохирургов и анестезиологов с плохой квалификацией не бывает».

Это смешной частный случай «магии статуса» — человека, занимающего высокую должность или имеющего престижную профессию почему-то априори считают очень умным, знающим и высокопрофессиональным.

Действительно, даже хреновый анестезиолог знает намного больше чем дядя Вася тракторист, которому он дает наркоз при операции. Однако почему-то люди редко задумываются над тем, что этот высокий, по их меркам, уровень знаний не обязательно является достаточным для того, чтобы быть хорошим анестезиологом.

Бывают выдающиеся анестезиологи, рядовые анестезиологи и криворукие анестезиологи, которые еле-еле получили диплом за взятки и звонки от кого надо. Точно так же как есть высококлассные трактористы, посредственные трактористы и дядя Вася, который утопил трактор в пруду по пьяни, стукнулся при этом дурной башкой об руль и попал на операционный стол к этому анестезиологу.

Кстати, точно так же есть доктора наук, которые несут лженаучную ахинею, и есть аспиранты-физики, которым самое место — извлекать из пруда трактор, утопленный Васей (Васе он все равно уже не нужен т.к. его случайно зарезал криворукий хирург).

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Теперь, внимание, вопрос: уедут ли все высококлассные анестезиологи в Польшу? Вряд-ли. Как правило их и тут неплохо кормят. В частных клиниках они имеют хорошую зарплату, в государственных — хороший поток «благодарностей». Есть связи, жилье, семья. Возраст, опять же, обычно уже не юношеский. Особой мотивации к эммиграции не видно.

Уедут ли в Польшу все криворукие троечники? Тоже нет т.к. они там нафиг никому не нужны по причине своей криворукости либо отстутсвия практического опыта. Т.е. они, конечно, могут и сорваться, но их быстро вернут на грешную землю, расторгнув договор и отправив на историческую родину.

А вот «хорошисты» вполне могут и навострить лыжи навсегда. Их квалификации хватает, чтобы удержаться на новой должности, а дома их ценят в сто долларов и бутылку конфет — жалеть особенно не за чем. Но даже из них уедут далеко не все. Люди в принципе разные и далеко не все из них спят и видят как бы куда-то эммигрировать.

Вымывание этой прослойки «середнячков» — опасная тенденция в долгосрочной перспективе. На промежутках времени в пару лет она не несет каких-то особых рисков, но если она будет продолжаться десятилетиями, то начнет подкрадываться полярный лис.

Эту ситуацию мы уже прошли от начала и до конца с эммиграцией ученых и последствия можно наблюдать здесь и сейчас. Массовый отъезд ученых в начале 90-х затронул именно «середняков» как по статусу так и по возрасту. Рванули в основном люди 30-40 лет, которые еще не «дослужились» до теплых административных кабинетов. Остались те, кто постарше, которых удержали семьи, должности и возраст. Совсем зеленый молодняк в то время нафиг никому не был нужен (с развалившегося совка снимали готовые к употреблению сливки), так что молодняк тоже остался. Сложившаяся ситуация с выпавшим «средним звеном» не привела к катастрофе ни быстро, ни даже через 10 лет. Дыхание песца начало отчетливо ощущаться только через 20 лет, когда старое поколение почти вымерло, а прежний молодняк либо ушел из профессии, либо достиг нужного уровня квалификации для отъезда и тоже свалил, так и не заполнив собой кадровую дыру.

Так что на счет того, что все уедут в Польшу можно не тревожиться — кто-то останется и в краткосрочной перспективе ничего апокалиптического не случится. Вопрос в том, можем ли мы думать дальше, чем на краткосрочную перспективу?

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