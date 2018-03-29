Светская львица Ким Кардашьян не перестает удивлять публику и публиковать пикантные снимки в своем Instagram.

На этот раз жена Канье Уэста обнародовала черно-белое фото, на котором она красит губы и позирует перед зеркалом в нижнем белье с полотенцем на голове. Тем самым звезда напомнила поклонникам о выходе новой линии косметики ее собственного бренда.

Стоит отметить, что поклонники засыпали Ким комплиментами в комментариях: "Какая же ты красивая", "Люблю тебя, Ким, ты мой идеал!", "Канье повезло", "Отлично выглядишь с утра".

Однако некоторые обвинили звезду в злоупотреблении ретушью фото, и призвали присмотреться к искривленной линии стола возле ягодиц Кардашьян.

"Если ты уже используешь фотошоп, так делай это с умом", - написал один из комментаторов.

Как сообщал svodka.net, известная актриса и модель Ким Кардашьян впервые показала новорожденную дочку Чикаго .

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