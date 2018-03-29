Предложенные Верховной Радой изменения в Кодекс законов о труде (КЗоТ) урезают права работников и позволяют владельцам предприятий увольнять людей под надуманными предлогами.

Такое убеждение выразил правозащитник Эдуард Багиров, передает со ссылкой на .

Правозащитник назвал законопроект "сумасшедшим" и сравнил его с печально известными "законами 16 января", известными также как "законы о диктатуре".

В частности, Багиров раскритиковал норму, предусматривающую введение 12-часового рабочего дня.

"Мало… Народные рабовладельцы Украины, которые называют себя депутатами, могли бы и все 24 часа записать. А еще можно не платить зарплату – миску, кусок хлеба, чашку воды и все", - иронизирует он.

Комментируя норму законопроекта, предусматривающую увольнение работников за отказ от прививки, Багиров заявил: "Когда дают комплекс изменений в законопроект, там должны быть некие полезные вещи. Надо показать, что о нас переживают. Если это прививка – здоровье детей, нации. Но это внешний антураж".

Большое неудовольствие правозащитника вызвал пункт, предусматривающий возможность увольнения за разглашение коммерческой тайны.

"Что вздумает работодатель, то и будет коммерческой тайной… Можно все что угодно закрыть за понятием коммерческой тайны и за эти нарушения увольнять. Это очередной механизм беспроблемных увольнений, чтобы у владельца компании была возможность без проблем уволить любого работника", - заявил он.

По мнению Багирова, законопроект даст возможность крупному бизнесу урезать сотрудникам зарплаты, пугая их увольнениями под надуманными предлогами.

"Это будет механизм плети, нарушающий права", - уверен он.

"80% депутатов Верховной Рады являются владельцами крупного бизнеса. Они принимают такие законы, которые будут удобны им", - добавил правозащитник.

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