Набсовет "Укроборонпрома" одобрил 40%-ное сокращение управленческого аппарата госконцерна

Наблюдательный совет госконцерна "Укроборонпром" принял решение об оптимизации внутренней структуры и кадрового состава госконцерна, сообщила пресс-служба "Укроборонпрома" в четверг.

"Новая структура построена по кластерному принципу управления производством. Планируется сократить численность персонала на 40% - до 180 чел. В процессе оптимизации будет сохранена необходимая функциональность, что позволит обеспечить все возложенные на концерн задачи. Средства, сэкономленные в процессе оптимизации административного звена концерна, планируется направить на внедрение опытно-конструкторских работ", - уточняется в сообщении.

"Цель оптимизации – повысить качество управления производственными и маркетинговыми процессами, создать условия для развития отраслевых кластеров, активизировать инновационное развитие предприятий концерна", - отмечает пресс-служба.

Приказ о начале реорганизации управленческого аппарата "Укроборонпрома" подписан генеральным директором госконцерна 28 марта 2018, сообщает пресс-служба.

В состав созданного в 2010 году указом президента "Укроборонпрома" на сегодня входит более 130 предприятий украинского ОПК, включая госкомпанию "Укспецэкспорт" и ее дочерние предприятия. В соответствии с принятым парламентом в июне 2011 года законом, "Укроборонпром" вместе с правительством обеспечивает управление объектами госсобственности в ОПК.

Согласно оперативным данным госконцерна, суммарная чистая прибыль его предприятий-участников по итогам 2017 года составила 1,5 млрд грн, суммарный чистый доход - 28 млрд грн.

Сравнительные данные и полный финрезультат за 2016 год госконцерн не обнародовал.

К настоящему времени управленческий аппарат "Укроборонпрома", по данным госконцерна, насчитывает 286 чел.

Согласно указу президента, с 21 февраля "Укроборонпром " возглавляет экс-гендиректор госкомпании "Укрспецэкспорт" Павел Букин, сменивший в этой должности подавшего в отставку Романа Романова, возглавлявшего госконцерн с июля 2014 года.