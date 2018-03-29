Вы всеми силами уговариваете себя, что живете еще в относительно цивилизованной стране.

Об этом на своей странице в Facebook написал Аркадий Бабченко.

Вы, друзья мои, всё думаете, что живете в нормальной стране. Ну, да, есть нехорошие тенденции — Крым, там, захватили, Донбасс оттяпали, Сирию бомбим, сажаем кое-кого, кое-кого убиваем… Но в целом, в целом то — не тридцать девятый год же! Европу не захватываем, людей в печах не сжигаем, мировые столицы не бомбим. Так что, в принципе, более-менее нормальная страна. Ну, да, не все хорошо. Но в целом — нормально. Можно поиграться в харрасмент и харви вайншейнов. Как в любой другой цивилизованной стране, информирует svodka.net.

Вы всеми силами уговариваете себя, что живете еще в относительно цивилизованной стране.

Так вот, друзья мои. С этой стороны линии фронта — вы живете в е..ном Рейхе. Ваш е..ный Рейх напал и оккупировал другую страну. Ваш е..ный Вермахт уничтожает города, убивает людей, стирает с лица земли села. Ваше е…ное Гестапо захватывает, пытает и убивает заложников на оккупированной территории. Ваши е..ные гауляйтеры управляют оккупационными комендатурами. Ваш е..ный фюрер вещает про величие и весь мир в труху. А ваши бюргеры радостно его поддерживают и отправляют своих детей гореть в танках за тысячи километров от дома.

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Ой, почему вы не сочувствуете горю наших бюргеров, которые только лишь поддерживали нашего фюрера и просто лишь хотели прийти на вашу землю повесить там свои флаги, построить комендатуры, пытать и убивать людей, жечь деревни…

Да вы о…ли что ли?

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