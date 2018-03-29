Наблюдательный совет "Укроборонпрома" принял решение оптимизировать внутреннюю структуру и кадровый состав госконцерна. Приказ о начале реорганизации генеральный директор "Укроборонпрома" подписал 28 марта Фото: Державний концерн "Укроборонпром" / Facebook Отмечается, что наблюдательный совет ГК принял решение об оптимизации внутренней структуры и кадрового состава концерна. Новая структура будет построена по кластерному принципу управления производством."В процессе оптимизации будет сохранена необходимая функциональность, что позволит обеспечить все возложенные на концерн задачи. Средства, сэкономленные в процессе оптимизации административного звена концерна, планируется направить на внедрение опытно-конструкторских работ", – рассказали в "Укроборонпроме".Приказ о начале реорганизации генеральный директор концерна Павел Букин подписал 28 марта."Укроборонпром" объединяет более 100 предприятий в пяти основных отраслях оборонной промышленности и имеет более 10 конструкторских бюро, занимающихся разработкой вооружения и техники, проектированием и исследованиями.Концерн занимает 62-е место в рейтинге мировых производителей оружия по версии профильного издания DefenseNews. В 2016 году годовой доход концерна составил $1,075 млрд, а в 2015-м – $920 млн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки концерна укроборонпром концерн оптимизации подписал Теги: общество