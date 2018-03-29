Наблюдательный совет "Укроборонпрома" принял решение оптимизировать
внутреннюю структуру и кадровый состав госконцерна. Приказ о начале
реорганизации генеральный директор "Укроборонпрома" подписал 28
марта Фото: Державний концерн "Укроборонпром" / Facebook
Отмечается, что наблюдательный совет ГК принял решение об
оптимизации внутренней структуры и кадрового состава концерна.
Новая структура будет построена по кластерному принципу управления
производством."В процессе оптимизации будет сохранена необходимая
функциональность, что позволит обеспечить все возложенные на
концерн задачи. Средства, сэкономленные в процессе оптимизации
административного звена концерна, планируется направить на
внедрение опытно-конструкторских работ", – рассказали в
"Укроборонпроме".Приказ о начале реорганизации генеральный директор
концерна Павел Букин подписал 28 марта."Укроборонпром" объединяет
более 100 предприятий в пяти основных отраслях оборонной
промышленности и имеет более 10 конструкторских бюро, занимающихся
разработкой вооружения и техники, проектированием и
исследованиями.Концерн занимает 62-е место в рейтинге мировых
производителей оружия по версии профильного издания
DefenseNews. В 2016 году годовой доход концерна составил
$1,075 млрд, а в 2015-м – $920 млн.
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