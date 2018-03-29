|Схожі чи ні? Ольга Сумська показала селфі з молодшою донькою (ФОТО)
|29.03.2018 11:35
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Відома актриса Ольга Сумська останнім часом все частіше публікує у Інстаграмі світлини з доньками: так, спершу зірка буквально завалила мережу фото своєї старшої доньки Антоніни Паперної, яка мешкає у Москві, тож побачитися видається рідко, а днями поділилася рідкісним фото з молодшою Анною.
На світлині Анна Борисюк і Ольга Сумська позують разом, тож не дивно, що фани одразу почали сперечатися - на кого схожа дівчинка?
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