Глава Vilas Capital Management Джон Инн Томпсон заявил, что компании Илона Маска сейчас, как никогда, грозит полное банкротство.

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В Vilas Capital Management сообщили, что даже тогда, когда инвесторы Tesla договорились выплачивать Маску очень большую зарплату, компания потеряла 5 миллиардов долларов. , информирует svodka.net.

Напомним, что согласно новому плану Tesla, Илон Макс должен оставаться на своей должности до 2028 года. Если финансовые цели компании будут достигнуты – он получит 50 млрд долларов благодаря продаже акций.

Несмотря на такое глубокое доверие акционеров к Илону, аналитики Vilas Capital Management уверены, что уже в ближайшие полгода возникнут большие проблемы с продажей Model 3 и падением спроса на Model S и X.

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По словам Томпсона, Маск чаще только использует стратегию, при которой рост финансирования происходит благодаря привлечению большего капитала. Эксперт подсчитал: чтоб сохранить компанию Илону Маску придется вложить в нее на протяжении 18 месяцев еще 8 млрд. долларов.

«Да, Tesla стоит вдвое больше, чем Ford, но Ford в прошлом году реализовал 6 миллионов автомобилей на сумму 7,6 млрд долларов, а Tesla – 100 000 автомобилей с убытком в 2 млрд долларов. За свою карьеру я никогда не видел ничего более абсурдного», — подытожил аналитик.

“Да, Tesla стоит вдвое больше, чем Ford, но Ford в прошлом году реализовал 6 миллионов автомобилей на сумму 7,6 млрд долларов, а Tesla – 100 000 автомобилей с убытком в 2 млрд долларов. За свою карьеру я никогда не видел ничего более абсурдного”, – заявил Томпсон.

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