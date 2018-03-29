Long As I Live. Тони Брэкстон выпустила клип. Видео
29.03.2018 11:38
Американская певица Тони Брэкстон на своем канале в YouTube
презентовала клип на песню Long As I Live. По сюжету ролика,
Брэкстон выходит из автомобиля в дождливую погоду и отправляется
под зонтом на прогулку. Далее Брэкстон танцует в черном комбидресе
в окружении балета. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке | Брэкстон лично снялась в новом ролике Скриншот:
ToniBraxtonVEVO / YouTube видео
Видео: ToniBraxtonVEVO / YouTube