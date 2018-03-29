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Long As I Live. Тони Брэкстон выпустила клип. Видео
29.03.2018 11:38
Американская певица Тони Брэкстон на своем канале в YouTube презентовала клип на песню Long As I Live. По сюжету ролика, Брэкстон выходит из автомобиля в дождливую погоду и отправляется под зонтом на прогулку. Далее Брэкстон танцует в черном комбидресе в окружении балета. Этот материал можно прочитать и на украинском языке   | Брэкстон лично снялась в новом ролике Скриншот: ToniBraxtonVEVO / YouTube видео Видео: ToniBraxtonVEVO / YouTube

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