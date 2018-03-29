В четверг, 29 марта, около 11:00 в работе Telegram произошел масштабный сбой по всему миру, пишет Корреспондент .

С трудностями со входом и отправлениями сообщений в Telegram столкнулись пользователи в Украине, России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Германии, Казахстане. Также была нарушена работа мессенджера в США, Таиланде, Малайзии, Индии, Бразилии и других.

Стоит отметить, что около 57% пользователей Telegram не могут подключится к мессенджеру, а около 40% не могут отправить сообщения.

В настоящее время официальных заявлений от компании о причинах сбоя не поступало.

Как сообщал svodka.net ранее,

Сводка.нет - Новости Украины и Мира