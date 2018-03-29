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В работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой
29.03.2018 11:39

В четверг, 29 марта, около 11:00 в работе Telegram произошел масштабный сбой по всему миру, пишет Корреспондент.

С трудностями со входом и отправлениями сообщений в Telegram столкнулись пользователи в Украине, России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Германии, Казахстане. Также была нарушена работа мессенджера в США, Таиланде, Малайзии, Индии, Бразилии и других.

Стоит отметить, что около 57% пользователей Telegram не могут подключится к мессенджеру, а около 40% не могут отправить сообщения.

В настоящее время официальных заявлений от компании о причинах сбоя не поступало.

Как сообщал svodka.net ранее, 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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