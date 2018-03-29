Премьер-министр Украины Владимир Гройсман принял непростое для себя и своего Кабинета решение, встав на сторону народа и отказавшись по требованию Международного валютного фонда поднимать тарифы на газ с 1 апреля 2018 года, передает со ссылкой на "ДС".

"На заседании в среду, 28 марта, Кабинет министров Украины на два месяца продлил действие специальных обязательств НАК "Нафтогаз Украины" и областных газопоставляющих компаний относительно поставок населению и предприятиям теплокоммунэнерго природного газа без изменения нынешних цен. Таким образом правительство Владимира Гройсмана отказалось повышать тарифы на газ с 1 апреля, предварительно перенеся срок возможного пересмотра цен на 1 июня 2018 года", - говорится в материале.

Авторы напоминают, что повышение тарифов на газ для населения - одно из главных требований МВФ. При этом в данный момент переговоры с МВФ о повышении тарифов для украинцев продолжаются.

"Исходя из этого можно констатировать, что Владимир Гройсман принял очень непростое решение. Несмотря на колоссальное давление МВФ и других западных партнеров, премьер-министр встал в этом конфликтном вопросе на сторону народа. Он отказался поднимать цены на газ, понимая тяжелое положение украинцев, полную неплатежеспособность большинства из них", - отмечается в статье.

Там также подчеркивается, что Гройсман четко дал понять: он не пойдет на уступки в принципиальных вопросах. При этом премьер выиграл время для решения вопроса с тарифами на газ.

"Как ранее поясняли в Кабмине, требование МВФ не содержит прямого указания о повышении тарифов. Речь идет скорее об уравнивании цен для коммерческого сектора и населения. Однако в украинских реалиях это непременно приведет к серьезному росту цифр в платежках. Такое решение будет иметь смысл лишь после того, как в Украине будет создан рынок газа. Это приведет к появлению конкуренции, борьбе за клиентов и, как следствие, к снижению цен на газ для всех - в этом случае уравнивание тарифов будет оправдано. Однако пока работа над созданием рынка в процессе, подобное решение лучше отложить. Что, собственно, Гройсман и сделал, проявив себя мудрым управленцем, думающем прежде только о своем народе", - констатируют авторы.

По их мнению, неуместность повышения тарифов на газ именно сейчас наверняка понимают и в МВФ, так как там работают грамотные экономисты и финансисты. При этом Фонд все равно продолжает настаивать на своем, ставя свои сиюминутные выгоды превыше перспектив благополучия целой нации.

"Что удивительно, даже политики из высшего эшелона украинской власти часто высказывались в духе "надо делать, как сказал МВФ, им лучше знать". На этом фоне премьер Владимир Гройсман выгодно выделяется своей принципиальной позицией и готовностью защищать в первую очередь все-таки интересы своего народа, а не "зарубежных друзей", выдвигающих иногда совсем уж недружественные требования", - подчеркивается в материале.

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