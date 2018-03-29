|Для защиты страны: Порошенко получил "магический" подарок
|29.03.2018 11:46
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В четверг, 28 апреля, студенты Украинской академии лидерства сделали главе государства Петру Порошенко необычный дар - волшебную палочку, сообщает УНИАН.
Стоит отметить, что на палочке президента написано, что она предназначена "для защиты страны".
"Сегодня получил от студентов Украинской академии лидерства необычный дар. Они на один день открыли в Киеве "Мастерскую волшебных палочек", чтобы показать: даже самые красивые палочки не стоят ничего без активных граждан, которые готовы действовать", - прокомментировал дар президент Украины на своей странице в
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