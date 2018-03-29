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Пономарев: У меня забрали зарплату, машину, $200 тыс. Я был в состоянии полного перезапуска. Начал в 2014 году с $20 в кармане
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29.03.2018 11:46
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Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев в интервью главному
редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что никогда не был
"супербогатым" человеком, а все заработанное вкладывал в политику.
Пономарев: В итоге они нарисовали мне определенный долг. $750 тыс.
не смогли нарисовать. Долг где-то тысяч 200 долларов Фото:
Ростислав Гордон / Gordonua.com "Я никогда не был супербогатым
человеком. Все, что зарабатывал, вкладывал в политику. Ты вспомнила
"дело Сколково"… Они были так озадачены! Были уверены, что у
депутата что-то должно быть, но они не могут найти эти $750 тыс.
Видят движение по всем счетам, ведь все исходило из госкомпании,
нельзя, соответственно, это спрятать в офшоре. Все происходило в
России. Значит, если я эти деньги получил и присвоил, они где-то,
на каком-то счету должны появиться. Но их нет! В чем дело –
известно", – сказал Пономарев.По его словам, деньги не
выплачивались в виде гонорара, а выделялись, чтобы организовать ряд
мероприятий для "Сколково". "В итоге они нарисовали мне
определенный долг. $750 тыс. не смогли нарисовать. Долг где-то
тысяч 200 долларов. Забирая зарплату, машину, еще что-то, суммарно
они эти $200 тыс. и вытащили. Они выполнили свою задачу. Я оказался
в состоянии полного перезапуска, перезагрузки. Начал в 2014 году с
нуля. С $20 в кармане", – рассказал политик.В 2015 году
Следком РФ открыл уголовное дело против Пономарева, его
подозревали в пособничестве в растрате средств фонда "Сколково" на
сумму более 22 млн руб. В том же году Госдума вначале лишила его
депутатской неприкосновенности, а затем дала согласие на
арест.Эти действия против себя Пономарев называл политически
мотивированными. С 2014 года он проживал в США. 10 июня
2016 года Госдума РФ лишила Пономарева мандата якобы за
прогулы. Согласно данным голосования, за это решение проголосовали
413 депутатов, "против" высказались трое – Дмитрий Гудков,
Сергей Петров и сам Пономарев.24 июля 2016 года
Пономарев получил вид на временное проживание в Украине.
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