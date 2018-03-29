Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что никогда не был "супербогатым" человеком, а все заработанное вкладывал в политику. Пономарев: В итоге они нарисовали мне определенный долг. $750 тыс. не смогли нарисовать. Долг где-то тысяч 200 долларов Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Я никогда не был супербогатым человеком. Все, что зарабатывал, вкладывал в политику. Ты вспомнила "дело Сколково"… Они были так озадачены! Были уверены, что у депутата что-то должно быть, но они не могут найти эти $750 тыс. Видят движение по всем счетам, ведь все исходило из госкомпании, нельзя, соответственно, это спрятать в офшоре. Все происходило в России. Значит, если я эти деньги получил и присвоил, они где-то, на каком-то счету должны появиться. Но их нет! В чем дело – известно", – сказал Пономарев.По его словам, деньги не выплачивались в виде гонорара, а выделялись, чтобы организовать ряд мероприятий для "Сколково". "В итоге они нарисовали мне определенный долг. $750 тыс. не смогли нарисовать. Долг где-то тысяч 200 долларов. Забирая зарплату, машину, еще что-то, суммарно они эти $200 тыс. и вытащили. Они выполнили свою задачу. Я оказался в состоянии полного перезапуска, перезагрузки. Начал в 2014 году с нуля. С $20 в кармане", – рассказал политик.В 2015 году Следком РФ открыл уголовное дело против Пономарева, его подозревали в пособничестве в растрате средств фонда "Сколково" на сумму более 22 млн руб. В том же году Госдума вначале лишила его депутатской неприкосновенности, а затем дала согласие на арест.Эти действия против себя Пономарев называл политически мотивированными. С 2014 года он проживал в США. 10 июня 2016 года Госдума РФ лишила Пономарева мандата якобы за прогулы. Согласно данным голосования, за это решение проголосовали 413 депутатов, "против" высказались трое – Дмитрий Гудков, Сергей Петров и сам Пономарев.24 июля 2016 года Пономарев получил вид на временное проживание в Украине. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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